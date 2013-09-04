أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إيقاف التعيينات والتعاقدات الجديدة فى أى جهة بالغربية

Google+ Print
إيقاف التعيينات والتعاقدات الجديدة فى أى جهة بالغربية إيقاف التعيينات والتعاقدات الجديدة فى أى جهة بالغربية

قرر اللواء محافظ الغربية محمد نعيم، إيقاف أى تعيينات أو تعاقدات جديدة فى أى جهة وتحت أى بند وتخفيض العاملين بالأجهزة المعاونة فى إدارة المواقف بنسبة 25%، وتفعيل عمل تلك الأجهزة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ ـ فى تصريحات اليوم الأربعاء ـ أهمية تفعيل الرقابة على سيارات الأجرة المخالفة وإحكام العمل بالمنافذ من جميع الاتجاهات، لضبط المخالفين وتطبيق نظام الكارتة المجمعة مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بالحسم فى مواجهة المشاكل وعدم الرضوخ للأمر الواقع، حتى يمكن إحداث تغيير سريع يرضى المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365