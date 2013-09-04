إيقاف التعيينات والتعاقدات الجديدة فى أى جهة بالغربية

قرر اللواء محافظ الغربية محمد نعيم، إيقاف أى تعيينات أو تعاقدات جديدة فى أى جهة وتحت أى بند وتخفيض العاملين بالأجهزة المعاونة فى إدارة المواقف بنسبة 25%، وتفعيل عمل تلك الأجهزة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ ـ فى تصريحات اليوم الأربعاء ـ أهمية تفعيل الرقابة على سيارات الأجرة المخالفة وإحكام العمل بالمنافذ من جميع الاتجاهات، لضبط المخالفين وتطبيق نظام الكارتة المجمعة مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بالحسم فى مواجهة المشاكل وعدم الرضوخ للأمر الواقع، حتى يمكن إحداث تغيير سريع يرضى المواطنين.