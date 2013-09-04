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عمال "كابو" يعاودون الاعتصام و"يسار إسكندرية" تعلن تضامنها

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عمال "كابو" يعاودون الاعتصام و"يسار إسكندرية" تعلن تضامنها عمال "كابو" يعاودون الاعتصام و"يسار إسكندرية" تعلن تضامنها

أعلنت حركة شباب يسار الإسكندرية التضامن الكامل مع عمال شركة كابو المفصولين حتى عودتهم إلى الشركة، وحملت الحركة كل من رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، ورئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، والوزير كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، عودة العمال المفصولين.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة كابو قد قرر الاستغناء عن 11 عاملا وإنهاء عقودهم فى تاريخ 3013/8/6 يوم وقفة عيد الفطر الماضى، وقرر العمال الدخول فى اعتصام داخل مقر الشركة منذ استلام خطابات الفصل، قبل أن يعلقوه منذ فترة.

وقرر العمال العودة للاعتصام حتى عودتهم للعمل من اليوم 3013/9/4 بعد ما يقارب من شهر من فصلهم.

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مصر 365