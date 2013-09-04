جمال معتوق تحصد لقب "مذيع ستار" في موسمه الأول

كتب : خالد جمال الأربعاء 04-09-2013 16:09

حسمت الحلقة النهائية بفوز جمال معتوق بلقب برنامج "مذيع ستار" في موسمه الأول على إذاعة "لبنان الثقافة" ومن مجمع St. St Paul tabarja، وبرعاية بلدية جونية التي قدمت الجائزة المالية، بعد أن أعلن أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الإعلامية نتالي مبارك بو كرم، والصحفي داني حداد، والإعلامي تمام بليق، النتيجة بفوز معتوق، فيما ستكون الجائزة الثانية لإليان سعد.

وشهدت الحلقة الختامية منافسة حامية بين المشتركين الخمس؛ جمال معتوق وإليان سعد وجوزيف متى وكورين الشلفون وإليسا جعجع، التي كانت ملامحها بدأت في الحلقات الأخيرة من البرنامج، واستمرت حتى لحظة إعلان النتيجة النهائية واسم الفائز باللقب.

وتميزت الحلقة الختامية من البرنامج الذي يقدمه الدكتور عماد عبيد، بحضور حشد فني وإعلامي كبير، ضم الإعلامية نوال حوار والصحفي ربيع فراج والفنان نادر خوري، كما شهدت حضور ضيف الشرف الإعلامي جورج قرداحي، وممثلة بلدية جونية السيدة دنيز أبومعشر، والأب إيلي قرقماز ممثل إدارة الإذاعة.

وحصلت الفائزة على جوائز عدة، أهمها هدية الإذاعة برنامجا خاصا تقدمه جمال معتوق.