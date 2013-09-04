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"إم بي سي" تنفي انسحاب أحمد حلمي من "Arabs Got Talent"

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"إم بي سي" تنفي انسحاب أحمد حلمي من "Arabs Got Talent" "إم بي سي" تنفي انسحاب أحمد حلمي من "Arabs Got Talent"

كتب : انتصار حسني منذ 7 دقائق

نفى مدحت حسن، المسؤول الإعلامي لمجموعة قنوات mbc في ، انسحاب الفنان أحمد حلمي من لجنة تحكيم برنامج “Arabs Got Talent” لاكتشاف المواهب، موضحا أن البرنامج سينطلق بثه خلال الشهر الجاري على قناتي mbc مصر وmbc4.

وأكد أن موعد عرض البرنامج سيتحدد نهاية الأسبوع الجاري، على أن يكون ليوم واحد أو يومين في الأسبوع.

وأشار إلى أن هناك حملة دعائية ضخمة ستصاحب موعد الإعلان عنه في مختلف البلاد العربية، لافتا إلى أن فريق عمل البرنامج انتهى من تصوير الحلقات المسجلة التي سيتم البدء في بثها أولا، كما أوضح أن حلقات البث المباشر للبرنامج ستشهد مفاجآت عديدة.

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