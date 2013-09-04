ألمانيا تستنكر أحداث العنف فى معسكر أشرف بالعراق

استنكرت الحكومة الألمانية بكل وضوح أحداث العنف القاتلة التى اندلعت فى معسكر أشرف بالعراق..معربة عن أسفها لهذه الخسارة الفادحة لحياة الكثير من المواطنين.

وكان معسكر أشرف بمحافظة ديالى العراقية قد تعرض يوم الأحد الماضى لقصف بقذائف الهاون، أعقبها هجوم على المعسكر ؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 19 من سكان المعسكر واعتقال عدد آخر.

وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الألمانية ـ فى تصريحات اليوم /الأربعاء/ ـ إن الحكومة الاتحادية تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من أجل توضيح ملابسات الأحداث..مطالبة السلطات العراقية بأن تساهم فى التوضيح الكامل لخلفية الأحداث وأن تتعاون بشكل وثيق فى هذا الشأن مع بعثة الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون طالب فى وقت سابق الحكومة العراقية بفتح تحقيق فورى فى أحداث المعسكر..واصفا إياها بالمأساوية، واعتبر أن سلامة وأمن السكان هى مسئولية الحكومة العراقية.

وطالبت الخارجية الألمانية من قيادة مجاهدى خلق الإيرانية ضمان حقوق جميع السكان تحت رعايتها بشكل كامل ومن الجهات الحكومية العراقية تقديم المساعدة الطبية العاجلة للمصابين وحماية عناصر مجاهدى خلق الإيرانية من اعتداءات أخرى.

وأعربت عن قلقها البالغ حول الوضع العام فى العراق وخاصة بالنظر للاعتداءات الجسيمة التى هزت البلد فى هذه الأشهر..مشددة على ضرورة عدم السماح لهذه الأعمال الإرهابية بأن تحيده عن الدفع بعجلة الأمام بالمصالحة الاجتماعية والسياسية الضرورية.