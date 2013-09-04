دراسة: الحمية الغذائية للبحر المتوسط تحمى العقل وتعزز وظائف الإدراك

أشادت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة إكسيتر البريطانية، بالحمية الغذائية للبحر المتوسط، وأكدت أن تناول الأطعمة الخاصة بتلك الحمية بشكل منتظم يُحدث تأثيراً رائعاً وإيجابياً للغاية فى تعزيز قدرات المخ ووظائف الإدراك، ويحد من خطر الإصابة ببعض الأمراض الملازمة للشيخوخة، مثل الخرف أو العته.

وتقتضى حمية البحر المتوسط تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون بشكل يومى منتظم، والحد فى الوقت نفسه من تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، وهى جميعاً لحسن الحظ أطعمة لذيذة ومغذية.

وأكدت النتائج فاعلية أطعمة الحمية الغذائية للبحر المتوسط فى تعزيز وظائف الإدراك وهى الذاكرة والتركيز والقدرة على التفكير، وكما ساهمت فى تقليل معدلات الإصابة بتدهور وظائف الإدراك والحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Epidemiology"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثالث من شهر سبتمبر الجارى.