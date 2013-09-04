دراسة: السيدات المصابات بالربو أكثر عرضة للاحتجاز داخل المستشفيات

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من الكلية الأمريكية للحساسية والربو وأمراض المناعة عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن مرض حساسية الصدر "الربو"، والذى يصيب بشكل شائع الشباب والسيدات البالغات.

وأشار الباحثون إلى أن السيدات فى الأربعينيات والخمسينيات من عمرهم، وعقب الوصول إلى مرحلة انقطاع الطمث، معرضات بشكل أكبر للاحتجاز داخل المستشفى بمعدل الضعف مقارنة بالرجال فى نفس فئتهم العمرية، وهو ما يؤكد أن تزايد مخاطر مرض الربو على السيدات، وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة والإقبال على تدخين السجائر.

وأوصى الباحثون السيدات المصابات بالربو بضرورة مراجعة أطباء الصدر والحساسية عند الوصول إلى العقد الرابع أو الخامس من عمرهم، والاستفسار منهم عن حاجتهم إلى تغيير الأدوية، أو الجرعات التى يستخدمونها، وعن ماهية الأعراض المتوقعة عقب انقطاع الطمث، وأفضل وسيلة لمتابعة حالتهم المرضية بشكل دائم؛ لتجنب الدخول إلى غرفة الطوارئ بالمستشفيات أو الاحتجاز بها.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Annals of Allergy, Asthma & Immunology"، التى تصدرها الكلية الأمريكية للحساسية، وذلك فى شهر سبتمبر الجارى.