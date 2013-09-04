النيابة العسكرية تطلب تحريات مباحث مطار الغردقة في «تعدي شيكابالا» على ضابط جيش

أمر العقيد محمد جمعة، رئيس النيابة العسكرية بالغردقة، الأربعاء، مباحث مطار الغردقة بسرعة إجراء التحريات الخاصة بواقعة تعدي ثلاثة من لاعبي الزمالك، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق «شيكابالا» على ضابط طيار قوات مسلحة، واثنين من الموظفين المدنيين، بالسب والقذف، أثناء استعداد الفريق للصعود إلى الطائرة بمطار الغردقة في طريق بعثة الفريق للعودة إلى القاهرة منذ أيام. وبدأت مباحث المطار برئاسة العقيد مروان مختار، مدير المباحث، تفريغ محتوي كاميرات التسجيل والمراقبة داخل صالة السفر بالمطار، بعد أن تسلمتها من إدارة المطار، وسماع عدد من شهود الواقعة. واكدت مصادر نيابية أن التحقيقات الخاصة بالواقعة سيتم استكمالها من خلال النيابة العامة، ونقل ملف التحقيقات وتحريات المباحث والتقارير الطبية. من جهة أخرى، كشفت مصادر بالشركة المصرية للمطارات أن كاميرات التصوير والمراقبة بصالة السفر الداخلي بمطار الغردقة الدولي سجلت اعتداء «شيكابالا» لاعب الزمالك على مشرف الصالة التابع الطيران، الذي تصادف وجوده لتأديه عمله خلال الواقعة. وأوضحت التسجيلات أن «شيكابالا» تعدى بالأيدي على الموظف هو واثنين من اللاعبين أثناء تدخل الموظف لفض المشاجر مع الضابط، حيث قام لاعب الزمالك بإمساك الموظف من رقبته ودفعه من وجهه، كما سجلت الكاميرات قيام عدد من المتواجدين بالصالة الإمساك بـ«شيكابالا» لايقاف تعديه علي الضابط والموظف ومحاولة تهدئة اللاعب. وأكد محمد حسن، مدير الأمن الداخلي بالمطار، أن الكاميرات لم تظهر الواقعة بالكامل لوجودها في زواية بعيدة عن أحداث الواقعة، وتم تسليم نسخة من التسجيلات للنيابة ومباحث المطار.

شبكةعيونالإخبارية

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