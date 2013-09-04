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خالد يوسف يدعو المبدعين لاجتماع طارئ لوضع مسودة بمطالبهم في "الدستور"

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خالد يوسف يدعو المبدعين لاجتماع طارئ لوضع مسودة بمطالبهم في "الدستور" خالد يوسف يدعو المبدعين لاجتماع طارئ لوضع مسودة بمطالبهم في "الدستور"

كتب : وفاء بكر منذ 8 دقائق

دعا المخرج خالد يوسف، نخبة من كبار المبدعين والمثقفين وأعضاء من جبهة الإبداع المصري، إلى عقد اجتماع اليوم في تمام السادسة مساء؛ للاتفاق على تحديد مسودة بمطالب المبدعين التي تضمن حقوقهم في الدستور الجديد.

قال يوسف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "فضلت هذه المبادرة حتى لا نضيع الوقت في مناقشات قد لا يتسع الوقت لها في ظل ظروف العمل على إنجاز التعديلات الدستورية والاتفاق على مسودة واضحة وصريحة نحدد فيها مطالبنا بعد الاستماع لكل الآراء من كبار المبدعين".

يأتي على رأس الحضور صنع الله إبراهيم، وإسعاد يونس، ومحمد خان، وعبد الجليل الشرنوبي المنسق العام لجبهة الإبداع المصري.

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