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إطلاق فيلم R.I.P.D في دور العرض المصرية بتقنية ثلاثي الأبعاد

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إطلاق فيلم R.I.P.D في دور العرض المصرية بتقنية ثلاثي الأبعاد إطلاق فيلم R.I.P.D في دور العرض المصرية بتقنية ثلاثي الأبعاد

كتب : نورهان طلعت منذ 5 دقائق

أطلقت شركة "فور ستار فيلمز " في دور العرض المصرية، الفيلم الكوميدي R.I.P.D بتقنية ثلاثي الأبعاد، والفيلم تدور أحداثه حول الأصدقاء الخارقين من خلال اثنين من رجال الشرطة الموتى يقومان باعتقال مجموعة خاصة من المجرمين وتقديمهم للعدالة، ومنعهم من محاولة الهرب من مصيرهم النهائي عن طريق الاختباء بين عالمي الأحياء والأموات.

جيف بريدجز ورايان رينولدز هما بطلا فيلم المغامرة والأكشن والأبطال الخارقين R.I.P.D الذي يعرض بتقنية ثلاثي الأبعاد، حيث يقومان بدور اثنين من رجال الشرطة يتم إرسالهما من قسم R.I.P.D من أجل حماية الأحياء من الأرواح المدمرة التي ترفض الانتقال السلمي إلى الجانب الآخر.

ويقوم بريدجز بدور المأمور المخضرم روي بولسيفير، الذي أمضى حياته المهنية مع قوة الشرطة الأسطورية المعروفة باسم R.I.P.D.، ثم يقوم هذا المحنك بتعيين النجم الصاعد في الشرطة، والضابط الصغير نيك ووكر (رينولدز) في مكتبه، وعلى الشريكين الجديدين أن يتبادلا الاحترام على مضض من أجل صالح العمل الجماعي.

الفيلم من إخراج روبرت شوينتك وبطولة جيف بريدجيز، رايان رينولدز، كيفن بيكون، ماري لويز باركر ويعرض من خلال شركة فور ستار فيلمز مصر.


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فيلم R.I.P.D

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