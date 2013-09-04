أساتذة "آداب الزقازيق" يطالبون بوقف العميد المحال للتحقيق عن العمل

طالب أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة الزقازيق، الدكتور أشرف الشيحى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بإيقاف الدكتور "حمدى حسانين" عميد الكلية المحال للتحقيق مؤخرًا عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات فى المخالفات المنسوبة إليه، ذلك طبقًا للقانون لعدم تأثيره على سير التحقيقات.

> حيث أوضح الأساتذة، أن المادة 106 من قانون الجامعات تفيد أن " إيقاف عضو هيئة التدريس المحال للتحقيق مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور لسلامة التحقيقات والتى بجب أن يبعد عن محل وظيفته لضمان عدم تأثيره على سير التحقيقات ونزاهتها".

> كان قرر الدكتور أشرف الشيحى إحالة الدكتور حمدى حسانين المحسوب على تنظيم الإخوان، لتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات مالية وإدارية.

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التحقيق مع عميد "أداب الزقازيق "لارتكابه مخالفات مالية وإدارية