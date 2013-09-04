80 محضر أشغال ورفع 45 حالة فى حملة أمنية كبرى لإزالة الإشغالات بطنطا

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية كبرى لإزالة الإشغالات بإشراف قسم شرطة مرافق الغربية وبرئاسة العقيد مهند أبو ليمون وكيل قسم شرطة المرافق بالغربية أسفرت عن تحرير 80 محضر أشغال ورفع 45 حالة أشغال وضبط 20 عربية.
واستهدفت الحملة محل الزهيرى بدوران النادى وسوبر ماركت مالك وفتح الله وسحارة ومترو والصردى ومناطق ميدان النادى ونادى المعلمين وعمر زعفان وشارع سعيد وشارع الحلو.
وتصادف وجود اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية والحكمدار فى ميدان ستوتة وشارع الحكمة أثناء الحملة فى حملة مرورية للاطمئنان على أمن الشارع.
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