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موظفان بكفر الشيخ يتبرعان لصالح مصر ويطالبان الموظفين بالحذو حذوهم

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موظفان بكفر الشيخ يتبرعان لصالح مصر ويطالبان الموظفين بالحذو حذوهم موظفان بكفر الشيخ يتبرعان لصالح مصر ويطالبان الموظفين بالحذو حذوهم

أكد محمد جميل عبد الحميد ومحمد عبد الله العيسوى الموظفان بمحافظة كفر الشيخ أنهما يطالبان الموظفين بالتبرع لصالح على حساب "306306".

وأضاف محمد العيسوى، أنه سيتبرع بما يستطيع لصالح مصر رغم أنه لم يتزوج وفى مرحلة إعداد لمشروع الزواج ويدعو كافة الموظفين فى ديوان عام المحافظة وجميع القطاعات التى تشملها محافظة كفر الشيخ أن ينهجوا نهجهم.

وأشار محمد جميل إلى أنه سيتبرع براتب ثلاثة أشهر وكذلك بالمقررات التموينية وأنه متزوج ولديه طفلان ولايملك إلا راتبه فقط، متمنياً أن تعمم مبادرة التبرع على مستوى الجمهورية على كل الموظفين.

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مصر 365

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