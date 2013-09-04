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مستوطنون يقتحمون «الأقصى» بالتزامن مع احتفالات رأس السنة اليهودية

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مستوطنون يقتحمون «الأقصى» بالتزامن مع احتفالات رأس السنة اليهودية مستوطنون يقتحمون «الأقصى» بالتزامن مع احتفالات رأس السنة اليهودية
اقتحم مستوطنون، صباح الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بالتزامن مع الاحتفالات برأس السنة اليهودية، في حين منعت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من الفلسطينيين من دخول المسجد، واضطرتهم لأداء صلاة الفجر على أبوابه. وأفاد شهود عيان بأن «اشتباكات عنيفة اندلعت بعد قيام مجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ومحاولة شباب من (فلسطينيي 48) التصدي لهم ومنعهم بإلقاء الحجارة باتجاههم». وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت منذ مساء الثلاثاء في تشديد إجراءات الوصول للمسجد الأقصى، وأشار شهود عيان إلى أن المئات وصلوا إلى المسجد الأقصى فجرًا وأدوا الصلاة على بواباته بعد أن منعتهم شرطة الاحتلال من الدخول.

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