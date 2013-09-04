بالصور| ابتكار لوحة مفاتيح في سمك الورقة تعمل مع الهواتف الذكية والتابليت

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 04-09-2013 14:11

ابتكر علماء بريطانيون، لوحة مفاتيح للكمبيوتر في نفس حجم وسمك "الورقة"، ويمكن تحويل أي منطقة من سطح لوحة المفاتيح إلى اللمس.

وأعلنت شركة التكنولوجيا البريطانية، التي قامت بابتكار اللوحة، بأنها تعتبر أرفع لوحة مفاتيح وتتمتع بعدة خصائص فهي رقيقة ولاسلكية وباللمس.

تتيح لوحة المفاتيح الجديدة، للعملاء استخدامها مع هواتفهم الذكية، ويمكن الطباعة من خلالها عبر الهواتف الذكية، وتتيح إمكانية استخدام القلم الرفيع مع اللوحة التي تعتمد على خاصية اللمس حتى تسهل على العملاء الرسم أو الكتابة.

وأوضحت الشركة، أن لوحة المفاتيح الجديدة يمكن استخدامها مع كافة أجهزة آبل ومع جميع أنواع "التابليت" الجديدة بدون توصيلها بهم مثل لوحة المفاتيح القديمة التي كانت تأتي كجزء من جهاز الكمبيوتر، فيتم توصيل اللوحة عن طريق خاصية الـ"بلوتوث".

وتتمتع لوحة المفاتيح الجديدة، بسرعة خارقة في الكتابة حيث يمكن أن تكتب في أقل من 12 ميلي ثانية وتضمن للعملاء ردود الفعل الفورية على الشاشة.

وستطرح الشركة لوحة المفاتيح لأول مرة في برلين، يوم الجمعة المقبل، وستنتظر ردود الأفعال حتى توزع اللوحة في جميع أنحاء العالم.