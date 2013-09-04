بالصور| تواضروس يلتقي وزير خارجية قبرص وبابا الروم الأرثوذكس

كتب : مصطفى رحومة منذ 7 دقائق

التقى البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، إيوانس كاسوليدس، وزير خارجية قبرص، والسفير القبرصي بالقاهرة، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتناول الشأن المصري وتطور الأوضاع منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى الآن، وتقديم العزاء في ضحايا أحداث العنف، كما التقى تواضروس أيضا بالبابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر إفريقيا، لبحث التقارب بين الكنيستين وأوضاع الأقباط.

يذكر أن بابا الروم الأرثوذكس التقى أمس بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، للإشادة بجهود الجيش منذ 3 يوليو وحتى الآن، واتفقوا على مشاركة الروم الأرثوذكس في تحسين صورة مصر الدولية وتوضيح حقيقة ثورتها الشعبية في 30 يونيو.