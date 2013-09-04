الجالية المصرية بفلسطين تعد لائحة بأسماء المتطاولين على مصر للمطالبة بمنعهم من دخولها

كتب : أ ش أ الأربعاء 04-09-2013 15:33

تبدأ الجالية المصرية بفلسطين حاليًا، في إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين يتطاولون على الدولة المصرية ممثلة في شعبها وحكومتها وجيشها، وتقديم هذه القائمة للسلطات المصرية والمطالبة بمنعهم من دخول مصر.

وتضمنت القائمة أسماء إعلاميين وصحفيين وسياسيين قاموا ومازالوا يعتدون على مصر بالأقاويل الكاذبة والتي الغرض منها هو النيل من سمعة مصر وجيشها وبث الفتنة بين الشعب المصري وشقيقه الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن المئات من المواطنين الفلسطينين نظموا وقفة تضامنية مع الشعب المصري، مؤكدين رفضهم التدخل في الشأن المصري ورافضين الاعتداء على قياداته وجيشه.