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بوتفليقة يدين حادث استهداف موكب رئيس مجلس الوزراء اليمنى

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بوتفليقة يدين حادث استهداف موكب رئيس مجلس الوزراء اليمنى بوتفليقة يدين حادث استهداف موكب رئيس مجلس الوزراء اليمنى

أكد عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائرى مجددا إدانة بلاده لاستهداف موكب محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء، معتبرا هذا الحادث استهدافا لليمن كله، ويسعى لتمزيق وحدته وضرب استقراره.

جاء ذلك فى رسالة خطية تتسلمها محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء اليمنى، خلال لقائه اليوم الأربعاء السفير الجزائرى بصنعاء اليمن عبد الوهاب بو زاهر الذى سلمه الرسالة، من عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائرى، أعرب الأول عن امتنانه وتقديره العميق للمشاعر الطيبة والإنسانية التى تضمنتها رسالة الرئيس الجزائرى، منوها بمتانة وعمق العلاقات الأخوية الحميمة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين اليمنى والجزائرى، والحرص المشترك من قيادتى البلدين على استمرار الدفع بها إلى آفاق رحبة من التطور والنماء.

وتناول لقاء رئيس الوزراء اليمنى مع السفير الجزائرى لدى صنعاء مناقشة الجوانب المتصلة بتوطيد التعاون الأخوى بين البلدين الشقيقين، وتطوير آليات العمل المشترك على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، بما ينسجم وخصوصية العلاقات والبعد التاريخى والإنسانى للعلاقات اليمنية الجزائرية.

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مصر 365