مصدر طبى أردنى: استقبلنا 12 سوريًا مصابين بالرصاص فى حالة حرجة

أفاد مصدر طبى أردنى اليوم الأربعاء، أن أحد مستشفيات محافظة المفرق، شمال المملكة على الحدود مع سوريا، استقبل 12 سوريا مصابين بطلقات نارية ومعظمهم بحالة حرجة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الطبيب موسى أبو عاقولة مدير مستشفى الرويشد الحكومى قوله إن "قسم الإسعاف والطوارئ فى مستشفى الرويشد استقبل ظهر اليوم الأربعاء 12 مصابا سوريا بطلقات نارية داخل الأراضى السورية". وأضاف أن "الأجهزة الأمنية المختصة أخلت المصابين فى أعقاب دخولهم الحدود إلى المستشفى".

وأوضح أبوعاقولة أنه "تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم ومعظمهم فى حالة حرجة ما استدعى تحويل ثلاثة منهم إلى مستشفى البشير (فى عمان) ومثلهم إلى مستشفى المفرق الحكومى (70 كلم شمال)، لعلاجهم جراء إصابتهم البليغة فيما تم إدخال ستة من المصابين المستشفى لمراقبتهم".

ويقول الأردن، الذى يملك حدودا تمتد لأكثر من 370 كلم مع سوريا، إنه استقبل أكثر من نصف مليون لاجئ سورى منذ بدء الأزمة فى الجارة الشمالية فى مارس 2011، منهم حوالى 130 ألفا بمخيم الزعترى قرب حدوده الشمالية مع سوريا.