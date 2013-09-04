فوائد الحلبة البودرة والعادية فى التسمين بكل أنواعها واستخداماتها

أرسلت قارئة تسأل، ما فوائد الحلبة البودرة والعادية فى التسمين بشكل عام بكل أنواعها؟، وما طريقة الاستخدام؟.

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أن الحلبة من أفضل الحبوب التى تعمل على التسمين وزيادة الوزن، ولذا هى الخيار الأول لكل أطباء السمنة واللذين لديهم العديد من المرضى اللذين يعانون من النحافة المرضية، والتى تعالجها الحلبة حسبما أثبتت النتائج.

وأوضح أن أنواع الحلبة تختلف، ولكن جميعها يقوم بنفس الوظيفة وهى زيادة الوزن وتسمين المناطق المختلفة من الجسم، وفى الأغلب يتم غلى بذور الحلبة لكى يشربها الشخص النحيف بهذا المكل، أو بإضافة اللبن إليها، وبهذه الطريقة تساعد على زيادة وزن الجسم بالكامل.

أما الحلبة البودرة والتى تباع على شكل مسحوق إما أصفر اللون أو بنى اللون، فهى حلبة مطحونة وهذا النوع له العديد من الاستخدامات، ومن هذه الاستخدامات إذابة ملعقتين منها يوميا صباحا مع ملعقة من العسل الأسود وشربها يعمل على تسمين الوجه بالأخص وزيادة نضارته كما تساعد على زيادة الوزن بشكل عام.

كما يمكن أن تستخدم أيضا فى شكل قناع بالحلبة على الوجه يعمل على زيادة حجمه، كذلك شرب الحلبة البودرة أو العادية يعمل على زيادة حجم الصدر، وهى رغبة عارمة بين الكثير من السيدات، كما أن دهن الثديين بزيت الحلبة يساعد كثيرا على زيادة حجمهما.