محكمة التمييز العسكرية اللبنانية تفرج عن رئيس حركة سلفية دينية

كشف مصدر أمنى لبنانى، أن محكمة التمييز العسكرية قررت اليوم، الأربعاء، الإفراج عن رئيس حركة التوحيد الإسلامى فى مدينة طرابلس الشيخ هاشم منقارة، الذى كان مشتبها به فى قضية تفجيرى المسجدين فى المدينة.

وكانت شعبة المعلومات فى قوى الأمن الداخلى قد احتجزت الشيخ منقارة بعد أن أوقفت أحد المشايخ المقربين منه ويدعى الشيخ أحمد الغريب بناء لإفادة مخبر للشرطة بأن الغريب كان علم بأن المخابرات السورية تحضر للتفجيرين.

وقام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر بناء على هذه الوقائع بتوقيف الشيخ منقارة للتحقيق معه إلا أن قاضى التحقيق العسكرى قرر بعد إجراء التحقيقات إخلاء سبيله لعدم ثبوت أى تهمة ضده.

وقد رفض القاضى صقر قرار قاضى التحقيق مما استتبع أن تنظر محكمة التمييز العسكرية (أى الاستئناف) فى الخلاف بين القاضيين، وقد أصدرت قرارها لصالح قاضى التحقيق بالإفراج عن الشيخ منقارة.

يذكر أن الشيخ منقارة يتعاطف مع قوى 8 آذار ويناصب قوى 14 آذار العداء.