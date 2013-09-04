الحزب الاشتراكى الحاكم فى بلغاريا يحذر من التدخل العسكرى فى سوريا

أعلن الحزب الاشتراكى الحاكم فى بلغاريا اليوم الأربعاء رفضه التدخل العسكرى فى سوريا قبل استنفاد جميع الطرق السلمية لحل النزاع السورى.

وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم، أن الاشتراكيين فى بلغاريا أعربوا عن اعتقادهم بأنه لا يمكن تحقيق أى حل للأزمة السورية إلا من خلال الحوار السياسى، وأكدوا أن التدخل العسكرى غير مقبول.

ودعا الحزب- المعروف بعلاقته الوثيقة مع روسيا- فى بيان له اليوم الأربعاء- المجتمع الدولى، إلى الامتناع عن أى تدخل عسكرى فى سوريا دون تفويض من مجلس الأمن الدولى.

وقال وزير الخارجية البلغارى كريستيان فيجينن إنه سيعرض على لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الموقف فى سوريا.