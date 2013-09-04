البابا فرنسيس يدعو إلى تعبئة قوية السبت المقبل من أجل السلام

كتب : أ ف ب منذ 11 دقيقة

دعا البابا فرنسيس اليوم سكان روما إلى المجيء بأعداد كبيرة السبت القبل إلى ساحة القديس بطرس، لمشاركته الصلاة من أجل سوريا، وشكر للمسيحيين وأتباع الديانات الأخرى وغير المؤمنين تلبيتهم دعوته في أماكن أخرى من العالم.

وقال البابا من جديد: "فلترتفع صرخة السلام مدوية في أرجاء الأرض"، ودعا الجميع إلى "تذكر نعمة السلام الكبيرة"، بدءا بـ"السلام الذي يبدأ في قلب" الإنسان.

وخاطب البابا المؤمنين الناطقين باللغة العربية الذين أتوا من الأردن والعراق ومصر، قائلا: "أقول لكم خصوصا إن المحن والعنف والشر لا يمكن أن تنتصر على يسوع الذي انتصر على الموت".

وعلى غرار البابا، أعرب مسيحيو الشرق عن معارضتهم شن ضربات عسكرية محتملة ضد النظام السوري، وأبدوا تخوفهم من تكرار التجربة المؤلمة للحرب في العراق، حيث انتشرت الحركات السنية المتطرفة واضطر ملايين المسيحيين إلى الهرب من مدنهم وقراهم.

وفي لقائه العام الـول في ساحة القديس بطرس بعد العطلة الصيفية، دعا فرنسيس الشبان الكاثوليك إلى أن "يتحولوا إلى رجاء" وإلى الإيمان بقدرتهم على "تغيير العالم".

وتطرق البابا (76 عاما) الذي بدا شاحب الوجه ومرهقا من جراء العمل في شهر أغسطس، من جديد إلى الأيام العالمية للشبيبة التي ترأسها في البرازيل أواخر يوليو، وشهدت مشاركة ثلاثة ملايين شخص في القداس الختامي على شاطئ كوباكابانا.

وقال إنه "طيبون، هؤلاء البرازيليون، لديهم فعلا قلب كبير"، مشددا على معنى هذه الأيام العالمية للشبيبة، وهي "الضيافة" و"العيد"، وخصوصا القيام بـ"مهمات رسولية".

وطلب مرارا من الشبان الموجودين أن يجيبوا بـ"نعم" على عدد من مطالبه، مكررا إياها عندما يكون الجواب غير مقنع على ما يبدو: "هل تريدون أن تكونوا رجاء لله والكنيسة؟ هل لديكم الشجاعة لمواجهة هذا التحدي؟"

واجتاز البابا ساحة القديس بطرس بسيارة مكشوفة وعانق أطفالا وحيا المحتشدين.