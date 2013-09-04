بدء محاكمة 5 سعوديين من تنظيم "القاعدة" في اليمن

كتب : أ ف ب منذ 13 دقيقة

بدأت المحكمة اليمنية المتخصصة في شؤون الإرهاب اليوم محاكمة خمسة سعوديين بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة والتخطيط لاستهداف قوات الأمن والجيش في اليمن، إضافة إلى دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وتزوير وثائق شخصية، بحسبما أفاد مصدر قضائي ووكالة الأنباء الرسمية.

وذكر المصدر أن الخمسة وُجهت إليهم تهم "دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وتزوير بطاقات شخصية للحصول على جوازات سفر للتمكن من السفر للسودان ومن ثم إلى سوريا"، لكنهم أنكروا هذه التهم.

ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الخمسة متهمون أيضا بـ"الاشتراك في اتفاق جنائي مع عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة الإرهابي، للقيام بأعمال إجرامية تستهدف أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن في الجمهورية اليمنية".

وقرر رئيس المحكمة هلال محفل، تأجيل الجلسة حتى 11 سبتمبر لتقديم الردود من المتهمين.

ويعد تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب المنتشر في اليمن والذي نتج عن اندماج الفرعين اليمني والسعودي، أنشط فروع الشبكة المتطرفة في العالم.

واستفادت القاعدة من ضعف السلطة المركزية ومن الاضطرابات التي رافقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011، لتوسيع انتشارها في جنوب وشرق البلاد.