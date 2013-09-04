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جيهان منصور: خلافاتي مع "دريم" ليست مالية.. وتركت القناة بسبب فرض مذيعة على برنامجي

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جيهان منصور: خلافاتي مع "دريم" ليست مالية.. وتركت القناة بسبب فرض مذيعة على برنامجي جيهان منصور: خلافاتي مع "دريم" ليست مالية.. وتركت القناة بسبب فرض مذيعة على برنامجي

كتب : محمد عبد الجليل منذ 27 دقيقة

نفت الإعلامية جيهان منصور ما تردد عن أن خلافاتها مع إدراة قناة دريم بسبب الأمور المالية.

وقالت منصور، في بيان أصدرته اليوم، "خلافي مع إدارة دريم ليس ماليا ولا يتعلق بأنني تلقيت عرضا ماليا أكبر من قناة "التحرير"، لأن اتفاقي مع التحرير جاء بعد تقديم استقالتي من دريم نهائيا بسبب خلافات حادة مع رئيس مجلس الإدارة لرغبته الشخصية وإصراره الشخصي الغريب على إقحام مذيعة برامج فنية وبدون استئذاني كأمر واقع رغما عن إرادتي على البرنامج، وتفصيل فورمات البرنامج السياسي الجاد الذي عملت فيه لعامين على مقاس الوافدة الجديدة، وبالرغم من أنني اقترحت عليه أسماء صحفيين وإعلاميين عدة إلا أنه أصر على هذه المذكورة. فقدمت استقالتي وآثرت الصمت، أما اتهامي أنني تركت دريم بسبب عرض مالي أكبر فأعتقد أن هذا ظلم كبير".

وأضافت "جدير بالذكر عدم صحة ما تذكره هذه المذكورة أنني صديقتها فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، كما أنني لم أتلق منها حتى مكالمة استئذان قبل اقتحام البرنامج بانتهازية شديدة، أرجو ألا يحاول البعض تنويم وخز الضمير والانتهازية والتسلق على حساب ترويج شائعات مغرضة عني".

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