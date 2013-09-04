المفاوضات المصرية الروسية تنجح فى رفع الحظر عن البطاطس

نجحت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارات الزراعة والخارجية والتجارة والصناعة، فى المفاوضات التى أجريت مع الجانب الروسى فى رفع حظر تصدير 11 كود من حالات البطاطس، بعد الاشتباه بإصابتها بالعفن البنى.

وقال الدكتور محمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن وزارة الزراعة ملتزمة باشتراطات تصدير البطاطس، وأولها خلوها من الإصابة بالعفن البنى والتى قد تؤثر بالسلب على صادراتنا.

وأضاف "رفعت"، عقب لقائه بوزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة الدكتور عبد الحميد شحاتة، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الإدارة الفيدرالية للحجر الزراعى والبيطرى الروسى أخطر اليوم وزارة الزراعة بالسماح بتصدير الـ11 حالة بطاطس المشتبه بإصابتها بالعفن البنى، حيث تقرر الفحص مرتين خلال الدورة الزراعية بعد الاشتباه ببقاء بكتريا العفن البنى فى التربة فيما بعد الحصاد بالمناطق المنزرعة.

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى إن هناك إجراءات مشددة لتصدير محصول بطاطس الموسم الجديد، وتشديد الرقابة على الشحنات التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة، بعد أن حددت الإدارة المركزية للحجر الزراعى اشتراطات تصدير البطاطس للموسم الحالى وأولها خلوها من الإصابة بالعفن البنى، قائلا: "ملتزمون بكافة الاشتراطات الحجرية حفاظا على منتجاتنا الزراعية".