"انترفاكس" الروسية: موسكو ترسل "طرادًا حربيًا" إلى شرق البحر المتوسط

كتب : رويترز منذ 46 دقيقة

نقلت وكالة "انترفاكس" للأنباء عن مصدر عسكري قوله، اليوم، إن روسيا تحركت لإرسال (طراد) إلى شرق البحر المتوسط لتتولى العمليات البحرية في المنطقة، فيما تعد الولايات المتحدة لهجوم عسكري محتمل في سوريا.

وحصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على تأييد أعضاء كبار في الكونجرس الأمريكي لدعوته للقيام بضربات أمريكية محدودة في سوريا لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على هجوم كيماوي مشتبه به على مدنيين.

ويتسلم الطراد الصاروخي موسكفا، مسؤولية العمليات من وحدة تابعة للبحرية الروسية بالمنطقة، وتقول موسكو إن هذا ضروري لحماية مصالحها القومية. وستنضم له مدمرة من الاسطول الروسي في بحر البلطيق وفرقاطة من اسطول البحر الاسود.

وأضاف المصدر الذي لم تنشر الوكالة اسمه "الطراد موسكفا متجه إلى مضيق جبل طارق، وخلال نحو عشرة أيام سيدخل شرق البحر المتوسط وهناك سيتولى قيادة قوة مهام البحرية".

وموسكو من أشد داعمي الرئيس السوري، وحمته مرارا من قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان القصد منها الضغط عليه لإنهاء العنف.

وتتمسك روسيا بحل الصراع من خلال حوار سياسي يشارك فيه الرئيس السوري. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في مقابلة نشرت اليوم إن روسيا قد توافق على عملية عسكرية في سوريا إذا ثبت أنها نفذت هجمات بأسلحة كيماوية، لكنه أكد على أن العملية ستكون غير قانونية دون موافقة الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، أنها سترسل سفنا حربية إضافية إلى البحر المتوسط من بينها الطراد موسكفا، لكنها وصفت هذه التحركات بأنها روتينية.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن روسيا غير مستعدة للزج بها في أي صراع عسكري بشأن سوريا.