رئيسة وزراء الدنمارك: سنقدم الدعم الدبلوماسي لعمل عسكري أمريكي ضد سوريا

كتب : رويترز منذ 36 دقيقة

قالت هيله شميدت، رئيسة وزراء الدنمارك، إن بلادها عرضت على الولايات المتحدة تقديم الدعم الدبلوماسي لعمل عسكري أمريكي في سوريا قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السويد.

ويسعى أوباما للحصول على الدعم من حلفاء لدعوته لتوجيه ضربة أمريكية محدودة لسوريا لمعاقبة الرئيس بشار الأسد لاستخدامه المزعوم لأسلحة كيماوية ضد المدنيين، وحصل أوباما الليلة الماضية على تأييد شخصيات رئيسية بينهم جمهوريون في الكونجرس الأمريكي.

وامتنعت شميدت عن عرض تقديم مساعدة عسكرية لكنها قالت إن بإمكان أوباما الاعتماد على الدعم الدبلوماسي للدنمارك.

وقالت شميدت لوكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية، "سنبلغ الأمريكيين أن لهم حليفًا وثيقًا جدًا هنا يمكنهم الاعتماد عليه".

وأوضحت رئيسة وزراء الدنمارك، أنها ستسأل أوباما عما إذا كانت واشنطن تجسست على مكاتب مسؤولين بالاتحاد الأوروبي حسبما زعمت تقارير سربها المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن.