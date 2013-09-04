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المصرية للاتصالات:سنقدم خدمات المحمول خلال 3 أسابيع من صدور الرخصة

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المصرية للاتصالات:سنقدم خدمات المحمول خلال 3 أسابيع من صدور الرخصة المصرية للاتصالات:سنقدم خدمات المحمول خلال 3 أسابيع من صدور الرخصة

قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن الشركة ملتزمة بهدفها، لتصبح مشغلا متكاملا، وإنها توجه جهودها لتقيم مجموعة من العروض والخدمات ذات الجودة العالية، والمصممة خصيصا لتلبية جميع احتياجات عملائها من كافة الشرائح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، إن الشركة تستهدف عملاءها الحاليين فى المرحلة الأولى، عقب الحصول على الرخصة، متوقعا أن يجرب شريحة تصل إلى 20% من مساحة السكان.

وتوقع النواوى أن يبدأ بتقديم خدمات المحمول بعد ثلاثة أسابيع، عقب الحصول على الرخصة، مشيرا إلى أن هذا الأمر متروك للجهات الحكومية.

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مصر 365