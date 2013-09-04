إسلاميون يسيطرون على حاجز للقوات النظامية على مدخل بلدة مسيحية شمال دمشق

سيطر مقاتلون إسلاميون الأربعاء على حاجز للقوات النظامية على مدخل بلدة معلولا ذات الغالبية المسيحية شمال دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد فى بريد إليكترونى إن "مقاتلين من جبهة النصرة (الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة) وكتيبة إسلامية أخرى سيطروا صباح اليوم على حاجز للقوات النظامية على مدخل بلدة معلولا"، اثر هجوم أدى إلى مقتل ثمانية عناصر من القوات النظامية.

وأوضح المرصد أن الهجوم بدأ "بتفجير مقاتل من جبهة النصرة يقود عربة صغيرة نفسه على الحاجز، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المقاتلين وعناصر القوات النظامية".

وأشار المرصد إلى أن الطيران الحربى شن ثلاث غارات جوية على الأقل على الحاجز بعد سيطرة المقاتلين عليه.

وأظهر شريط بثه ناشطون على موقع "يوتيوب" الإلكترونى مقاتلين يتحدثون عبر أجهزة اتصالات لاسلكية على الحاجز، فى حين يسمع المصور يقول "الله اكبر، تحرير حاجز معلولا"، كما يظهر فى نهاية الشريط عدد من الجثث لأفراد يرتدون ملابس عسكرية.

وقالت إحدى سكان البلدة فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس أن "عناصر جبهة النصرة يقصفون البلدة منذ الساعة السادسة صباحا (0300 فجرا تغ) باستخدام قذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية".

وأضافت هذه السيدة التى رفضت كشف اسمها "هذه هى المرة الأولى التى نشهد فيها هجمات مماثلة".