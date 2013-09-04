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إسراء عبد الفتاح تتقدم بشكوى للجنة القيم بالمجلس الأعلى للصحافة ضد صحيفة الأهرام

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إسراء عبد الفتاح تتقدم بشكوى للجنة القيم بالمجلس الأعلى للصحافة ضد صحيفة الأهرام إسراء عبد الفتاح تتقدم بشكوى للجنة القيم بالمجلس الأعلى للصحافة ضد صحيفة الأهرام

كتب : محمود عباس منذ 2 دقيقة

تقدمت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، العضو المؤسس بحزب الدستور وعضو جبهة 30 يونيو، بشكوى صباح اليوم، إلى لجنة القيم بالمجلس الأعلى للصحافة ضد كل من رئيس تحرير صحيفة الأهرام ورئيس القسم السياسي بها، والصحفية هبة سعيد، لما نشرته الصحيفة أمس الأول، عن خبر تحويلها لنيابة أمن الدولة العليا.

اتهمت إسراء، في الشكوى، صحيفة الأهرام بالسب والقذف والتشهير بها والإساءة إلى سمعتها ونشر أخبار كاذبة عنها، وفيما يلي نص الشكوى:

السيد الأستاذ/ محمد سلماوى

رئيس لجنة القيم بالمجلس الأعلى للصحافة

أتوجه لسيادتكم بشكوى في حق رئيس تحرير جريدة الأهرام الأستاذ عبد الناصر سلامة، ورئيس قسم السياسة الأستاذ جميل عفيفي والصحفية هبة سعيد بالقسم السياسي بجريدة الأهرام، وذلك لما نشرته الجريدة يوم الاثنين الموافق ٢ سبتمبر تحت عنوان ( بعد تحويل إسراء عبد الفتاح إلى نيابة أمن الدولة..).

وهذا العنوان، عار تماما عن الصحة حيث أنني لم أحول لنيابة أمن الدولة ولم أستلم أي استدعاء من أي نوع لسماع حتى أقوالي أو التحقيق معي فى أي بلاغ قدم ضدي من أي نوع.

ولم تقوم الصحفية المذكورة أعلاه حتى بالاتصال بي قبل نشر الخبر؛ للتأكد من صحته وقامت بوضع هذا العنوان الكاذب الملفق للإضرار العام بي.

وبناء عليه فإنني أتقدم لسيادتكم بشكوى وأتهم القائمين على الجريدة من رئيس التحرير ورئيس القسم السياسي والصحفية هبة سعيد بالتشهير بي وسبي وقذفي والإساءة إلى سمعتى والكذب والتلفيق والادعاء بالباطل، وأطلب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل سيادتكم تجاه هذه الشكوى.

ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم: إسراء عبد الفتاح

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