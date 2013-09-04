عودة الجمع السكني للقمامة بمناطق المنيل ومصر القديمة والمقطم

محافظ القاهرة: التجربة تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب وتحقيق بيئة نظيفة

كتب : سلامة عامر منذ 2 دقيقة

وافق الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، على انطلاق آلية عمل جديدة لمنظومة النظافة ببعض الأحياء في المنطقة الجنوبية تحت إشراف الهيئة العامة للنظافة والتجميل ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورؤساء الأحياء التي ستشهد تلك التجربة، وهي مناطق المقطم والمنيل ومصر القديمة.

وأكد المحافظ أن المنظومة الاسترشادية الجديدة بهذه المناطق والتي كانت تتولى عملية النظافة بها هيئة النظافة وفروعها تتضمن مرحلتي الجمع من المنازل "من باب الوحدة إلى السيارة" ثم النقل إلى محطات المناولة الوسيطة، وصولًا لمرحلة النقل الآمن للمقالب العمومية ثم الفرز والتدوير والدفن الصحي تحت إشراف عمال الهيئة، على أن تبرم العقود مع متعهدي الجمع السكني (كطرف أول) داخل كل حي ومسؤولي الهيئة ورئيس الحي، وستتم مراعاة العدالة الاجتماعية في تحديد المقابل المادي نظير تلك الخدمة داخل كل حي، مع إحكام السيطرة على جزئية الجمع السكني من المنازل والمحال التجارية، كما تتضمن العقود استلام المخلفات بالوزن بالمحطة الوسيطة والتزام المتعهدين بتسليم الكمية المتفق عليها بالعقد، ومن المقرر أن تكون هذه العقود لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد في حالة التزام المتعهد بواجباته، ويمكن للهيئة فسخ العقد في أي وقت في حالة الإخلال ببنوده متمنيًا استكمال تلك الإجراءات الجديدة بزيادة الوعي البيئي بأهمية النظافة لدى أهالي وسكان المناطق التي ستشهد الخدمة، والدعوة لتغيير السلوكيات بتنفيذ نموذج الفرز من المنبع بتوزيع كيسين بلونين مختلفين، أحدهما للمواد الصلبة والآخر للمواد العضوية، مع ضرورة التفاعل مع الأجهزة القائمة على نظافة المدينة سواء الشركات أو الهيئة ووحدات الرصد والأحياء بدعوة المواطنين بعدم إلقاء مخلفاتهم بالشارع والالتزام بالأماكن المحددة لذلك ومعرفة مواعيد الجمع السكني.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تعميم التجربة على كل أحياء القاهرة بمناطقها الأربع في حالة نجاحها بعد تقييم آثارها ونتائجها الإيجابية في رفع كفاءة أعمال النظافة بشوارع ومناطق بهذين الحيين، مؤكدًا أن التجربة والآلية الجديدة ستهدف لمردود اجتماعي واقتصادي أيضًا من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب وأهالي المنطقة والتصدي لشبح البطالة وتحقيق بيئة نظيفة آدمية للمواطن القاهري.