وزير الداخلية لـ"الوطن": "التنقلات" تهدف إلى مواكبة المستجدات السريعة في الحالة الأمنية

كتب : محمد بركات منذ 21 دقيقة

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن حركة التنقلات التي تم اعتمادها صباح اليوم، تهدف إلى مواكبة المستجدات السريعة التي تشهدها الحالة الأمنية في البلاد، والتي تستوجب ملاحقتها بتغييرات مستمرة وسريعة في القيادات لتطوير الأداء الأمني دون انتظار الحركة العامة للضباط، مشيرا إلى أن عدم إجراء هذه التنقلات بسرعة يؤثر سلبا على الأداء الأمني.

وشدد إبراهيم، في تصريحات لـ"الوطن" على أنه لن يقبل إطلاقا بتراجع الأداء الأمنى خاصة فى تلك المرحلة الدقيقة، التي تمر بها البلاد والتي تستلزم وجود قبضة أمنية حديدية لعدم حدوث أي انفلات يؤثر على الوضع العام، موضحا أن الشرطة تتعامل بأسلوب احترافي من أجل تحقيق الأمن بمعدلات مرتفعة في أقرب وقت.

واعتمد وزير الداخلية، صباح اليوم، حركة تنقلات مصغرة شملت عزل مدير أمن المنيا اللواء عبد العزيز قورة، ونقله إلى قطاع المنافذ، وتعيين اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ، مديرا لأمن المنيا، وتصعيد اللواء عادل حسني النطاط حكمدار كفر الشيخ مديرا للأمن، وتعيين اللواء هشام نصر مدير لمباحث المنيا، واللواء أحمد صادق مديرا لمباحث البحر الأحمر، واللواء أحمد حجازي مدير لمباحث أسوان.

كما شملت الحركة نقل اللواء مصطفى باز مدير قطاع السجون، مساعدا للوزير للوثائق، وتعيين اللواء محمد راتب مديرا للقطاع.