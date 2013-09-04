"الخارجية": مصر لن تعيد سفيرها إلى تركيا في الوقت الحالي

كتب : أحمد الطاهري منذ 16 دقيقة

أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سفير مصر لدى تركيا عبدالرحمن صلاح باقٍ في القاهرة ولن يعود إلى أنقرة في الفترة الحالية.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، في تصريحات صحفية تعقيبًا على قرار تركيا بإعادة سفيرها إلى القاهرة من جديد، "إن قرار الحكومة التركية باستدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور كان قرارًا تركيًا وهذه مسألة تخصهم".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، "وفيما يتعلق بقرار الخارجية المصرية باستدعاء السفير المصري من تركيا للتشاور، فموقفنا كما هو ولم يتغير والسفير المصري باقٍ في القاهرة ولن يعود لأنقرة في الفترة الحالية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه عندما يتوقف المسؤولين الأتراك عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر عندها سيكون لكل حادث حديث، واستطرد قائلًا "أما الآن فإن السفير المصري لن يعود إلى تركيا، والوضع بالنسبة لنا كما هو عليه".