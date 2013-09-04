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استشارى: احذر خطورة دوالى المرئ

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استشارى: احذر خطورة دوالى المرئ استشارى: احذر خطورة دوالى المرئ

قال الدكتور أحمد بهاء استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، إن قطاع عريض من الشعب المصرى يعانى من أمراض الكبد المزمنة، وما ينتج عنها من مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة هؤﻻء المرضى.

تابع من أخطر تلك المضاعفات دوالى المرئ وهى التى اقترن ذكرها منذ عدة عقود فى المجتمع المصرى باسم الراحل العظيم عبدالحليم حافظ الذى توفى متأثرا بنزيف متكرر بسبب تلك الدوالى اللعينة.

أضاف أن دوالى المرىء هى باختصار عبارة عن تضخم بالأوعية الدموية ينتج عن زيادة فى ضغط الدم بالوريد البابى المغذى للكبد، وهى أحد المضاعفات الشائعة فى مرضى تليف الكبد أو مرضى البلهارسيا.

أوضح دكتور بهاء عادة لا تسبب دوالى المرئ أعراض للمريض وهنا تكمن الخطورة حيث إنها تتسبب عادة فى حدوث نزيف حاد من الجهاز الهضمى فى صورة قئ دموى شديد، ومن هنا تأتى ضرورة تشخيص وجود تلك الدوالى فى مراحلها الأولى، وذلك لتجنب حدوث تلك المضاعفات.

كما أشار إلى أنه يتم تشخيص دوالى المرئ عن طريق المناظير التى يحدد عن طريقها أطباء الجهاز الهضمى والكبد درجة تلك الدوالى وسبل القضاء عليها، إما عن طريق العلاج الدوائى أو عن طريق المناظير العلاجية بعمل ربط أو حقن لتلك الدوالى.

ونصح بهاء جميع المرضى المصابين بتليف الكبد أو الحالات التى ثبتت إصابتها بالبلهارسيا سواء كانت حادة أو مزمنة، بضرورة متابعة الطبيب المختص و سؤاله عن احتمالات الإصابة بدوالى المرئ وسبل الوقاية والعلاج.

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مصر 365