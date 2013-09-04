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بالأسماء.. قائمة القيادات الأمنية الجديدة التي عينها وزير الداخلية

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بالأسماء.. قائمة القيادات الأمنية الجديدة التي عينها وزير الداخلية بالأسماء.. قائمة القيادات الأمنية الجديدة التي عينها وزير الداخلية

كتب : محمد بركات منذ 0 دقيقة

حصلت "الوطن" على قائمة الأسماء التي شملتها حركة التنقلات المصغرة التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، صباح اليوم، وهي اللواء محمد راتب مديرًا لقطاع مصلحة السجون، وعادل حسني النطاط حكمدارًا لكفرالشيخ، واللواء عبدالعزيز قورة مساعدًا للوزير لأمن المنيا تم نقله إلى قطاع المنافذ، واللواء هشام نصر مديرًا لمباحث المنيا، واللواء أحمد صادق مديرًا لمباحث البحر الأحمر، واللواء أحمد حجازي مديرًا لمباحث أسوان.

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