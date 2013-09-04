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بلاغ كاذب بالاشتباه في وجود مواد متفجرة على شريط السكة الحديد بمركز بركة السبع في المنوفية

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بلاغ كاذب بالاشتباه في وجود مواد متفجرة على شريط السكة الحديد بمركز بركة السبع في المنوفية بلاغ كاذب بالاشتباه في وجود مواد متفجرة على شريط السكة الحديد بمركز بركة السبع في المنوفية

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 35 دقيقة

وصل بلاغ إلى مركز شرطة بركة السبع، من أحد المواطنين بقرية طنبشا، بوجود جسم غريب على شريط السكة الحديد أمام قرية طوخ طنبشا، وعلى هذا البلاغ قامت مديرية أمن المنوفية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالانتقال إلى المكان المذكور لتبين ما إذا كان مواد متفجرة أم لا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد توفيق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد ورود بلاغ من مصطفى صبري أبو الروس، من هاتف محمول، يفيد وجود جسم غريب على شريط السكة الحديد أمام قريه طوخ طنبشا بدائره المركز.

وعلى الفور، اتخذت مديرية الأمن الإجراءات الأمنية والوقائية، بالتعاون مع الإدارة العامه لشرطة النقل والمواصلات "قسم شرطه بنها"، وتبين أن الجسم عبارة عن "صحيفة مسلى فارغة" لا تحتوي على مواد متفجرة، وتم التحفظ عليها، وتم تحرير محضر رقم 4856 إداري مركز بركه السبع.

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