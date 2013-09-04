بالصور| إليزا سيدناوي تلفت الانتباه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 04-09-2013 11:12

حضرت الممثلة الإيطالية إليزا سيدناوي العرض الأول لفيلم "Under the Skin" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي تقوم ببطولته الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن.

وجذبت سيدناوي الانتباه على السجادة الحمراء بسبب فستانها، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ملونًا بأربع ألوان مختلفة "النبيتي و الأحمر والبرتقالي مع البنفسجي".

وارتدت إليزا سيدناوي حذاء ذا كعب عالي، لونه أسود لامع، وأسدلت شعرها على كتفيها مع وضع المكياج الخفيف والبسيط حول عينيها.

الجدير بالذكر أن مهرجان فينيسيا الدولي في دورته السبعين، وسيستمر حتى السابع من سبتمبر الجاري.