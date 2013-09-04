أول وفاة بفيروس كورونا في قطر

كتب : ا ف ب منذ 10 دقائق

أعلن المجلس الأعلى للصحة في قطر، فجر اليوم، وفاة امرأة جراء إصابتها بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، وهي ثالث إصابة في هذا البلد الخليجي والحالة الأولى التي تؤدي إلى الوفاة.

وذكر المجلس أن "الحالة الجديدة لسيدة قطرية تبلغ من العمر 56 سنة تعاني من عدة أمراض مزمنة وعدة عوامل اختطار ودخلت المستشفى في العناية المركزة بتاريخ 23 أغسطس وتوفيت بتاريخ 31 أغسطس".

وشدد البيان على أنه "يتم متابعة جميع حالات العدوى التنفسية الحادة بواسطة فريق التقصي المشترك من إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية ومؤسسة حمد الطبية".

وسبق أن أعلن المجلس الشهر الماضي عن إصابتين في قطر لشخص في التاسعة والعشرين من العمر وكان حين الإعلان عن إصابته "في حالة حرجة"، وآخر في التاسعة والخمسين من العمر التقط العدوى خارج البلاد و"تماثل للشفاء".

يذكر أن قطريا التقط الفيروس توفي في أحد مستشفيات لندن في 28 يونيو الماضي.

وما تزال السعودية البلد الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس.

ومنذ اكتشاف هذا الفيروس في سبتمبر الماضي، تم تسجيل 108 حالات في العالم، توفى منهم 50، بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.

ويعد "كورونا" أو الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد، أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ولا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن مصدر هذا الفيروس ولا طرق انتقاله، كما لا يوجد لقاح وقائي أو مضاد حيوي لعلاجه.