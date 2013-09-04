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منظمة الصحة العالمية: النساء في البلدان المتقدمة يعيشون فترة أطول

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منظمة الصحة العالمية: النساء في البلدان المتقدمة يعيشون فترة أطول منظمة الصحة العالمية: النساء في البلدان المتقدمة يعيشون فترة أطول

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

يرى المسؤلون فى "منظمة الصحة العالمية" أن أمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان تعد الأسباب الرئيسية لوفيات النساء في سن 50 وكبار السن في جميع أنحاء العالم.

يقول الدكتور "جون بيرد"، مدير إدارة الشيخوخة التابع لمنظة الصحة العالمية، وأحد مؤلفي الدراسة، أن البلدان النامية تحدث الوفيات بها في أعمار مبكرة بالمقارنة عما هي عليه في دول العالم المتقدم، وهذه الفجوة في متوسط الأعمار المتوقع بين النساء في البلدان الغنية والفقيرة آخذة في الازدياد.

وأوضح "بيرد" أنه نظرا للانخفاض الكبير في وفيات الأمهات وزيادة أعداد كبار السن من النساء على مدى العشر سنوات الماضية بالإضافة إلى النظم الصحية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ستظل وفيات السيدات الأعلى في الدول النامية.

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