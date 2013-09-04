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السفير التركي بمصر يعود إلى القاهرة اليوم

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السفير التركي بمصر يعود إلى القاهرة اليوم السفير التركي بمصر يعود إلى القاهرة اليوم

كتب : أ ف ب الأربعاء 04-09-2013 10:53

أعلن دبلوماسي في وزارة الخارجية التركية، أن السفير التركي في سيعود إلى القاهرة اليوم بعد استدعائه الشهر الماضي على خلفية القمع الدموي لمناصري الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي.

وقال الدبلوماسي، رافضًا الكشف عن اسمه أن "السفير سيعود إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم".

كانت أعمال عنف اندلعت في مصر في 14 أغسطس حين قامت قوات الأمن المصرية بفض اعتصامات لمتظاهرين مؤيدين لمرسي ما أوقع حوالى 600 قتيل في البلاد.

وأثارت أعمال العنف هذه قلقا شديدا لدى المجموعة الدولية حيث دان الرئيس الأمريكي "بشدة" هذا القمع الدموي وطلب من السلطات المصرية المدعومة من الجيش رفع حالة الطوارئ في البلاد.

ودان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المقرب من مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ما وصفه بـ"مجزرة" بحق متظاهرين مسالمين.

وأعلن البلدان في 15 أغسطس استدعاء كل من السفيرين للتشاور، ثم ألغت أنقرة والقاهرة مناورات بحرية مشتركة كانت مرتقبة في أكتوبر.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن عودة السفير حسين عوني بوتسالي إلى القاهرة لا تعني أن العلاقات قد قطعت واستؤنفت.

وأوضح أن "العلاقات الدبلوماسية مع مصر لم تقطع أبدا" مضيفا "لقد استدعينا السفير للتشاور والآن سيعود لأن المشاورات انتهت".

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