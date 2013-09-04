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"أطباء القاهرة" تحذر من المماطلة فى إقرار كادر المهن الطبية

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"أطباء القاهرة" تحذر من المماطلة فى إقرار كادر المهن الطبية "أطباء القاهرة" تحذر من المماطلة فى إقرار كادر المهن الطبية

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنه أرسل اليوم خطاباً إلى الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، طالبها فيه بسرعة تعديل السلبيات الموجودة فى مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتزامن مع إقرار المشروع.

وطالب أمين عام نقابة أطباء القاهرة فى خطابه لوزيرة الصحة بسرعة إفادة النقابة العامة والفرعيات بما تم من إجراءات فعلية لإقرار مشروع كادر الأطباء، مشيراً إلى وجود جدل واسع بين صفوف الأطباء حول التضارب فى التصريحات الإعلامية المنسوبة لبعض مسئولى الوزارة ولبعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء حول الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل إقرار مشروع كادر الأطباء، وحذر من المماطلة فى إقرار المشروع.
> وأكد أمين عام نقابة أطباء القاهرة أن إقرار مشروع القانون هو أحد المحاور الأساسية والعاجلة لتحسين المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن مشروع القانون كان معروضاً على مجلس الشورى السابق.
> وأضاف أن وزارة المالية كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن توفير الاعتمادات المالية لتطبيق المرحلة الأولى من الكادر، مطالباً وزيرة الصحة بإرسال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.

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