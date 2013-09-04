"الجزيرة" تتهم مصر بالتشويش على بثها

كتب : أ ف ب منذ 2 دقيقة

اتهمت شبكة الجزيرة القطرية، السلطات المصرية بالتشويش على قنواتها في مصر حيث تتسم تغطيتها بانتقاد الحملة المستمرة على الإسلاميين.

وكان القضاء المصري، أمر أمس، بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر إضافة إلى ثلاث قنوات محلية أخرى تابعة للتيار الإسلامي.

وقالت الجزيرة، على موقعها الإلكتروني أن "خبراء مستقلين" طلبت منهم تحديد مصدر التشويش وتبين لهم أن المصدر هو القاهرة.

وبحسب القناة، فإن الخبراء "متأكدون من المكان والمسؤول" عن التشويش، كما ذكرت أنه تم تحديد مواقع في شرق وغرب العاصمة المصرية، بما في ذلك في منشآت عسكرية، كمصادر للتشويش.

وقالت الجزيرة، إنها اضطرت لتغيير تردداتها عدة مرات للسماح لمشاهديها باستمرار حصولهم على بث قنواتها الإخبارية والرياضية.

وأعلنت قناة الجزيرة الفضائية القطرية قبل فترة أنها تتعرض "لحملة" منذ تفتيش مكاتبها في 3 يوليو بعد عرضها شريط فيديو يعلن فيه "محمد مرسي"، أنه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر بعد قليل من عزله. والأحد، طرد ثلاثة صحفيين مستقلين أجانب يعملون مع القناة الدولية الإنجليزية في حين تعرضت مكاتب "الجزيرة مباشر مصر" للتفتيش مرارا وصودرت بعض أجهزتها.

وأكدت الجزيرة، توقيف مراسلها عبدالله الشامي ومصور القناة المصرية محمد بدر لأكثر من شهر.

وتتهم السلطات المصرية والصحافة المحلية، قناة الجزيرة بتغطية منحازة للأحداث الدامية التي أعقبت عزل "مرسي" إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.