أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"الجزيرة" تتهم مصر بالتشويش على بثها

Google+ Print
"الجزيرة" تتهم مصر بالتشويش على بثها "الجزيرة" تتهم مصر بالتشويش على بثها

كتب : أ ف ب منذ 2 دقيقة

اتهمت الجزيرة القطرية، السلطات المصرية بالتشويش على قنواتها في حيث تتسم تغطيتها بانتقاد الحملة المستمرة على الإسلاميين.

وكان القضاء المصري، أمر أمس، بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر إضافة إلى ثلاث قنوات محلية أخرى تابعة للتيار الإسلامي.

وقالت الجزيرة، على موقعها الإلكتروني أن "خبراء مستقلين" طلبت منهم تحديد مصدر التشويش وتبين لهم أن المصدر هو القاهرة.

وبحسب القناة، فإن الخبراء "متأكدون من المكان والمسؤول" عن التشويش، كما ذكرت أنه تم تحديد مواقع في شرق وغرب العاصمة المصرية، بما في ذلك في منشآت عسكرية، كمصادر للتشويش.

وقالت الجزيرة، إنها اضطرت لتغيير تردداتها عدة مرات للسماح لمشاهديها باستمرار حصولهم على بث قنواتها والرياضية.

وأعلنت قناة الجزيرة الفضائية القطرية قبل فترة أنها تتعرض "لحملة" منذ تفتيش مكاتبها في 3 يوليو بعد عرضها شريط يعلن فيه "محمد مرسي"، أنه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر بعد قليل من عزله. والأحد، طرد ثلاثة صحفيين مستقلين أجانب يعملون مع القناة الدولية الإنجليزية في حين تعرضت مكاتب "الجزيرة مباشر مصر" للتفتيش مرارا وصودرت بعض أجهزتها.

وأكدت الجزيرة، توقيف مراسلها عبدالله الشامي ومصور القناة المصرية محمد بدر لأكثر من شهر.

وتتهم السلطات المصرية والصحافة المحلية، قناة الجزيرة بتغطية منحازة للأحداث الدامية التي أعقبت عزل "مرسي" إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه