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"الإسكان": إعادة طرح أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج أكتوبر المقبل

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"الإسكان": إعادة طرح أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج أكتوبر المقبل "الإسكان": إعادة طرح أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج أكتوبر المقبل

كشف المهندس خالد عباس، مستشار وزير الإسكان، عن أنه سيتم إعادة طرح الأراضى المتبقية من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، للحجز مرة أخرى مطلع أكتوبر المقبل وذلك بنفس الأسعار التى تم طرحها قبل ذلك أو تعديل بسيط.

وأضاف عباس أن ما يتردد حول إعادة تقييم سعر أراضى بيت الوطن مرة أخرى غير صحيح، وأن وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب أصدر تعليماته بحصر قطع الأراضى المتبقية فى مشروع بيت الوطن لإعادة طرحها مرة أخرى للمواطنين المصريين بالخارج حتى يتسنى للموطنين الحصول على قطعة أرض.

وكان محلب قد أعلن أنه سيتم إحياء مشروع "بيت الوطن"، لتوفير أراض للمصريين بالخارج فى ثوب جديد، حيث ستتعدد مساحات الأراضى والمدن المطروحة بالمشروع، بالإضافة إلى عدد من الأفكار الأخرى، وسيتم الإسراع بتوصيل المرافق لأراضى المشروع، وتشكيل مجموعة عمل لذلك.

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مصر 365