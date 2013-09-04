الأردن يشارك فى اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لسوريا اليوم بجنيف

يشارك وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين ناصر جودة فى اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لسوريا، والذى تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم الأربعاء فى جنيف.

كما يشارك فى الاجتماع وزراء خارجية لبنان عدنان منصور والعراق هوشيار زيبارى وتركيا أحمد داوود أوغلو، ويهدف الاجتماع إلى لفت أنظار الرأى العام الدولى إلى وضع اللاجئين السوريين فى دول الجوار، والإستراتيجيات الواجب اتباعها لتشاطر العبء الذى تتكبده الدول المستضيفة للاجئين.

جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه أكثر من نصف مليون لأجئ سورى منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 ، ومن المرشح تزايد هذه الأعداد فى حال شن الغرب ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد على خلفية استخدامه السلاح النووى ضد المدنيين العزل فى منطقة الغوطة مؤخرا؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأبرياء.