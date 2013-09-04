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برتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري و قناة السويس

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برتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري و قناة السويس برتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري و قناة السويس

تكريم أبناء العاملين

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري فرع بورسعيد برتوكول تعاون مع شركة قناة السويس للحاويات التي تدير محطة الحاويات لها بميناء شرق بورسعيد .

 

يأتي البرتوكول لتوطيد العلاقات المجتمعية و البيئية للأكاديمية و تأهيل الخريجين من الشباب لاحتياجات سوق العمل.

 

حضر اللواء السيد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد و اللواء عادل الغضبان قائد قوات التأمين في بورسعيد والسيد الدكتور محمد علي مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد والأستاذ الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ والدكتور خالد سالم مدير فرع معهد تدريب الموانئ ببورسعيد من شركة قناة السويس للحاويات كلاوس هولم لاورسن (المدير التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات ونص البرتوكول علي التعاون المتبادل للخبرات وعقد المؤتمرات المشتركة وإجراء دراسات وبحوث للشركة داخل الأكاديمية (فرع بورسعيد ) وتنفيذ برامج تخدم المجتمع و البيئة البورسعيدية كبرنامج لتدريب إبناء بورسعيد علي أعمال النقل البحري داخل معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية. كما تقوم الاكاديمية بتدريس برامج كورسات اللغة الانجليزية لإبناء بورسعيد بالاضافة الي دراسة إمكانية أن يتم إنشاء المركز الإقليمي لتدريب شركة ميرسك داخل الأكاديمية فرع بورسعيد.

 

و قام الدكتور محمد علي بتوجية الشكر للواء عادل الغضبان قائد قوة تأمين الجيش ببورسعيد لما يقوم به من جهد كبير مع أبناء القوات المسلحة لتأمين محافظة بورسعيد .

تكريم

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