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“المسلماني”: مصر دولة آمنة في 2014

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“المسلماني”: مصر دولة آمنة في 2014 “المسلماني”: مصر دولة آمنة في 2014

 

أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أن ستكون دولة آمنة عام ٢٠١٤ كما أنها ستصبح دولة ناهضة عام ٢٠١٥.
> وقال أحمد المسلماني في لقائه مع محمد أبو الغار في مقر الحزب المصري الديمقراطي مساء اليوم الثلاثاء إن مصر تحتاج الي إعادة بناء القوة الصلبة والقوة الناعمة علي السواء.
> وقد التقى المسلماني موفدًا عن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بقيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة الدكتور محمد أبو الغار بمقر الحزب بالعجوزة، للتشاور وتبادل وجهات النظر حول خطوات تنفيذ خريطة الطريق المستقبلية والأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في مصر، وذلك في إطار الاتصالات التي تجريها مؤسسة الرئاسة في هذا الصدد.

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