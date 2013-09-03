وزير الري يتفقد ترعة السلام ومصرف السرو بدمياط

دمياط/ هشام الولي منذ 19 دقيقة 53 ثانية

طالب الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية بالتعامل بهدوء مع ملف سد النهضة وترشيد الخطاب الإعلامى فى هذا الموضوع لأن الجانب الإثيوبي يتابع كل مايحدث فى مصر ولديه أسبابه ويتعرض هو الأخر لضغوط مجتمعية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة دمياط اليوم حيث التقى باللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بمكتبه بعد أن عرض عليه مطالب محافظة دمياط لدى وزارة الري, ومنها تكسية جسر النيل ثم قام الوزير يرافقه المحافظ بتفقد ترعة السلام ومصرف السرو العمومي .

> فى بداية الزيارة قام عبد المطلب ببحث متطلبات المحافظة التى تتعلق بالوزارة مع محافظ دمياط ثم قام الوزير يرافقه المحافظ بتفقد أعمال تأهيل ترعة السلام بتكلفة قدرها 9.850 مليون جنيه.

> كما افتتح الوزير محطة السرو الأسفل الجديدة التى تقع عند تفتيش السرو التى أنشئت بهدف الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بالخلط مع مياه ترعة السلام نظرا لجودة مياه الصرف وصلاحيتها للاستخدامات الزراعية والتى تكفى لرى زمام 110 ألف فدان بتكلفة إجمالية حوالى 330.25 مليون جنيه 0

> وفيما يخص التوزيع العادل لحصص المياه للفروع غرب القناة أفاد الوزير أنه تم إصدار قرار وزارى بتشكيل تفتيش لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقره دمياط لمتابعة تنفيذ التعليمات وتشكيل المحطات وقياس التصرفات الفعلية وتوزيعها بشرق وغرب القناة.