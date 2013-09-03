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الفنون التشكيلية تطلق موقعًا إلكترونيًا يتيح للسائحين زيارة متاحف مصر عبر الانترنت

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الفنون التشكيلية تطلق موقعًا إلكترونيًا يتيح للسائحين زيارة متاحف مصر عبر الانترنت الفنون التشكيلية تطلق موقعًا إلكترونيًا يتيح للسائحين زيارة متاحف مصر عبر الانترنت

كتب : رضوى هاشم الثلاثاء 03-09-2013 15:27

دشن قطاع الفنون التشكيلية، خدمة جديدة للجمهور، من مُحبي الفنون بإطلاق موقع الكتروني يتيح للجمهور زيارة كافة المتاحف المصرية التابعة للقطاع الفنية والقومية على الإنترنت.

وقال الدكتورصلاح المليجي، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، "الآن يستطيع عشاق الفن والإبداع في وفي أي مكان في العالم زيارة مواقع القطاع من متاحف فنية وقومية والقيام بجولة ميدانية والاستمتاع بعرض بانورامي شيق ومميز بضغطة واحدة على خدمة (بانوراما المتاحف الفنية والقومية) على الموقع الرسمي للقطاع على شبكة الإنترنت، ومُشاهدة مقتنياتها وثرواتها الفنية والتاريخية، وخلال هذه الجولة يُمكن للزائرين تفقد أهم الأعمال الفنية لأشهر الفنانين العالميين والتي تزخر بها متاحف مصر والاستمتاع في الوقت نفسه بالراحة في منازلهم، وتأتي هذه الخدمة مواكبة لحركة تطوير شامل لعددٍ من تلك المتاحف وإنشاء متاحف جديدة تُضاف لخريطة مصر الثقافية مثل متحف راتب صديق".

وقال علاء شقوير، مدير عام المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات: إنه بات الآن في مقدور الجمهور من مختلف أنحاء العالم زيارة المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية ورؤية الأعمال الفنية بشكل فردي بدقة وجودة عالية، كما تكمن أهمية تلك الخطوة في إتاحتها فرصة زيارة عدد من المتاحف المصرية الهامة ذات الشهرة العالمية والمغلقة حاليًا لخضوعها لعملية تطوير، ومنها على سبيل المثال: متحف محمد محمود خليل وحرمه، ومتحف الخزف الإسلامي، ومتحف مصطفى كامل وغيرها كما يُيسر فرص زيارة متاحف بعيدة نوعاً ما على الجمهور مثل متحف دنشواي القومي بمحافظة المنوفية".

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