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الشرقية تستضيف الملتقى الأول للأندية الشعبية والجماهيرية

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الشرقية تستضيف الملتقى الأول للأندية الشعبية والجماهيرية الشرقية تستضيف الملتقى الأول للأندية الشعبية والجماهيرية

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عقد نادي الشرقية اليوم , الملتقي الأول للأندية الشعبية والجماهيرية, وذلك في إطار سعي مجالس إدارات الأندية المصرية للنهوض بالمنظومة الرياضية , النهوض بكرة القدم ومناقشة التطورات المقترحة لشكل مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة في الموسم القادم .

واكد الدكتور حمدي مرزوق رئيس النادى أن الهدف من الملتقي إنشاء رابطة للأندية الشعبية والجماهيرية ,تحديد مطالب الأندية الشعبية وسبل العمل علي تحقيقها .

واوضح المشاركين من رؤساء الأندية في الملتقي ,أن الهدف من الملتقي تحقيق العدالة بين الأندية الصغيرة والكبيرة ومساعدة جميع الأندية في الحصول علي حقوقها من إيرادات الاتحاد ومن إيرادات البث التليفزيوني والتشديد علي ضرورة عودة الجماهير وخاصة أنها تعتبر اللاعب الأول والمبارايات بدونها لا طعم لها .

حضر الملتقى العديد من رؤساء الأندية ومنهم هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد, وسمير الزاهار رئيس نادي بهتيم واللواء عادل عز الدين رئيس نادي شبين الكوم الرياضي , ومصطفي أبوقمر مندوب عن نادي بلدية المحلي وعزمي فؤاد رئيس نادي شباب سمالوط .

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